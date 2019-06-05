الداخلية : الدفاع المدني يخمد حريقاً في بناية تجارية وسكنية بمدينة الصدر

2019/06/05 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية : الدفاع المدني يخمد حريقاً في بناية تجارية بمدينة الصدر

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