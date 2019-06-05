الحكيم ينتقد التلكؤ في عملية إكمال الكابينة الحكومية

2019/06/05 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- انتقد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم التلكؤ في عملية إكمال الكابينة الحكومية، ملوحاً باللجوء إلى خيار المعارضة السياسية.ودعا الحكيم خلال خطبة صلاة العيد في بغداد الحكومة إلى مصارحة الشعب ليعرف ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه وأسباب عدم الإنجاز.وفيما بين أنه على ضوء ذلك سيحدد تيار الحكمة خياره المستقبلي، لوح بأن ...

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