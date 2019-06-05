إبادة عائلة كاملة بحادث سير على طريق حلة - ديوانية

2019/06/05 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفادت مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم الأربعاء، بمصرع عائلة كانت في مركبة اصطدمت بصهريج محمل بوقود البنزين واحتراقه، وذلك على طريق حلة - ديوانية.

وقالت المديرية في بيان إن فرقها في محافظة بابل تمكنت من إخماد وانتشال عدد من الجثث نتيجة لحادث مروري أدى إلى اصطدام عجلة نوع {سنتافي} وارتطامها أسفل صهريج محمل بوقود البنزين سعة 36 الف لتر ، ما أدى إلى اشتعال النيران ووفاة العائلة".وأضافت انه "وبعد السيطرة وإخماد النيران المستعرة وإنهاء الحادث ، جرى فتح الطريق أمام حركة السير مع غسل الشارع من وقود البنزين تحسباً لوقوع المزيد من الحوادث، مشيرة إلى استدعاء خبير الأدلة الجنائية للتحقيق والكشف عن عدد الضحايا".انتهى

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