ميسي يعلق على نهاية موسم برشلونة وترشيح الأرجنتين للفوز بكوبا أمريكا

2019/06/05 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} علق ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الاسباني على نهاية موسمه مع الفريق الكتالوني ورأيه في مشاركة منتخب بلاده الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا.

وقال البرغوث في تصريحات مع شبكة "TYC Sports" الأرجنتينية: "كانت نهاية محبطة في برشلونة بالنسبة للموسم الماضي".وتابع: "كنت قادرًا على الانتهاء من الموسم في حالة بدنية جيدة، لكن على المستوى الذهني كنت متعبًا ومحبطًا بسبب ما عشناه في الفترة الأخيرة خاصة بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا".وخرج برشلونة من البطولة القارية على يد ليفربول بعد الخسارة ذهابًا إيابًا في الدور قبل النهائي بنتيجة 4-3، بالإضافة إلى فشل الفريق في الحفاظ على لقب كأس ملك إسبانيا بالخسارة في المباراة النهائية أمام فالنسيا 1-2.وانتقل ميسي للحديث عن الاستعدادات الحالية لمنتخب الأرجنتين لكوبا أمريكا: "دائمًا ما تكون لدينا رغبة كبيرة في تحقيق شيئًا ما مع المنتخب، هناك عملية إحلال وتجديد تجرى في الفريق".وأضاف: "العديد من اللاعبين الشباب الذين لا يمتلكون خبرات دولية كبيرة مع المنتخب، وتلك البطولة ستكون الأولى لهم على المستوى الدولي، ولكننا سنحاول الفوز باللقب على الرغم من كوننا لسنا مفضلين لحصد البطولة".ويلعب المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثانية من البطولة والتي تضم كلاً من باراجواي، كولومبيا وقطر.ورد اللاعب على الشائعات التي أكدت على رفضه ارتداء قميص منتخب بلاده بعد نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا: "لم أتردد أبدًا في تمثيل الأرجنتين، دائمًا ما كانت لدي الرغبة في التواجد مع المنتخب".انتهى

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