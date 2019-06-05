الدفاع المدني تعلن إخماد حريق ضخم في منطقة قرة سالم غربي كركوك

2019/06/05 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كركوك

أعلنت

مديرية الدفاع المدني انها تمكنت من اطفاء حريق ضخم بمشاركة فرق من مركز دفاع مدني

الدبس ومركز كوبري ومركز كركوك الاول ورتل الطوارئ في منطقة قرة سالم التابعة لناحية

كوبري غربي المدينة”.

وقالت

المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن ” فرق الدفاع المدني

تمكن من اخماد حريق ضخم بمشاركة فرق من مركز دفاع مدني الدبس ومركز كوبري ومركز كركوك

الاول ورتل الطوارئ في منطقة قرة سالم التابعة لناحية كوبري”

وتابعت

انه ” كانت الخسائر المادية احتراق

١٠٠٠ دونم من محصولي حنطة والشعير والمنقذ بحدود ١٠،٠٠٠ دونم

وكانت الفرق المشاركة ٥ فرق إطفاء مع إسناد عجلة اطفاء من قبل شركة نفط الشمال

ودائرة ماء كركوك بحوضيات عدد٢”

واضاف انه” تم كذلك اطفاء حرائق متفرقة ضمن قاطع مركز دفاع مدني الحويجة بأمرة المقدم ابراهيم عطية عبد .عبارة عن حشائش وادغال حال دون توسعها الى المحاصيل الزراعية المجاورة في قضاء الحويجة وناحية الرياض وناحية العباسي قرية غريب وبمشاركة فرق الاسناد من مديرية دفاع مدني كرخ والرصافة”

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