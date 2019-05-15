مدير زراعة نينوى: حرائق المحاصيل المتكررة تشكل خطراً على الأمن الغذائي العراقي

2019/06/05 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أكد

مدير زراعة نينوى دريد حكمت طوبيا، اليوم الاربعاء، أن حالات الحرائق بدءت تتزايد بشكل

يمثل خطرا على الامن الغذائي مشدداً على أهمية الوقوف مع نينوى في انهاء موسم الحصاد

بخير وسلام”.

وعبر

طوبيا في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، عن اسفه على الحرائق التي تحدث

في محافظة نينوى وخصوصا الحرائق الذي حدثت هذا في قضاء الحضر والقيروان والقحطانية

وسنجار وزمار والذي اعدت الاكبر من حيث مساحة منذ بدء عمليات الحصاد في المحافظة في

١٥/٥/٢٠١٩.

واضاف

مدير الزراعة أن “كثافة المزروعات والمساحات الكبيرة المزروعة

يستوجب جهد اكبر من الجهات ذات العلاقة في التدخل من اجل انقاذ اراضي الفلاحين والمزارعين

قبل خسارة المزيد من المساحات”.

وناشد مدير الزراعة المسؤولين كافة بالوقوف مع نينوى

في هذه الفترة الحرجة متمنيا في الوقت نفسه ان يمر هذا الموسم بخير وسلامة.

وباتت

محافظة نينوى تشهد حرائق يوميا تلتهم مئات الدونمات المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير،

حيث تنتشر النيران بسرعة كبيرة جدا تصعب معهم عمليات اخماد الحرائق.

وتعد

نينوى سلة خبز العراق حيث انها تنتج ما نسبة ثلث انتاج العراق من الحبوب.

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