قتل 6 ارهابيين بضربات جوية شمالي البغدادي

2019/06/05 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ قتل طيران التحالف الدولي، 6 ارهابيين بغارات في محافظة الانبار.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، ان “ستة ارهابيين قتلوا وتدمير عجلتين لهم وفقا لمعلومات استخبارية من قيادة عمليات الجزيرة، بضربات جوية لطيران التحالف، في وادي الثرثار شمالي ناحية البغدادي بمحافظة الانبار”.

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