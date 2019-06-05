2019/06/05 | 21:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة 6 من عناصر الحشد العشائري غربي كركوك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نيوز/ كركوك
أفاد
مصدر امني، اليوم الاربعاء، بمقتل واصابة 6 من عناصر الحشد العشائري غربي كركوك”.
وقال
المصدر لـ”لنور نيوز” إن ” عبوة ناسفة انفجرت على عجلة لعناصر الحشد
العشائري الفوج الاول للواء ٦ قرب قرية العضرية التابعة لقضاء دبس غربي كركوك قبل ظهر
اليوم “
وتابع
ان ” الانفجار ادى الى مقتل اثنين من عناصر الحشد واصابة اربعة اخرين “
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة 6 من عناصر الحشد العشائري غربي كركوك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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