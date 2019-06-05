مقتل وإصابة 6 من عناصر الحشد العشائري غربي كركوك

2019/06/05 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كركوك

أفاد

مصدر امني، اليوم الاربعاء، بمقتل واصابة 6 من عناصر الحشد العشائري غربي كركوك”.

وقال

المصدر لـ”لنور نيوز” إن ” عبوة ناسفة انفجرت على عجلة لعناصر الحشد

العشائري الفوج الاول للواء ٦ قرب قرية العضرية التابعة لقضاء دبس غربي كركوك قبل ظهر

اليوم “

وتابع

ان ” الانفجار ادى الى مقتل اثنين من عناصر الحشد واصابة اربعة اخرين “

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