2019/06/05 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، اليوم الأربعاء، اعتقال شخص سرق هاتفا محمولا من فتاة في إحدى مناطق العاصمة وطلب منها مبلغا ماليا لقاء عدم تسريب صورها الخاصة الموجودة في الهاتف.وقال إعلام المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز مكتب مكافحة إجرام الحرية تمكنت من إلقاء القبض على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال شخص سرق هاتف فتاة في بغداد وابتزها بصورها وكالة خطوة برس.

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