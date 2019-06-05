الاتحاد الافريقي يعيد المباراة النهائية لدوري ألابطال بين الترجي والوداد خارج تونس

2019/06/05 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الأربعاء، إعادة المباراة النهائية بين الترجي التونسي والوداد المغربي والتي ألغيت يوم السبت الماضي بعد انسحاب الفريق المغربي.وتقرر تثبيت نتيجة مباراة الذهاب التي دارت بالرباط وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وإقامة مواجهة الإياب في بلد محايد، بحسب هادي هامل المتحدث باسم كاف.وكان رئيس الكاف أحمد أحمد، […]

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