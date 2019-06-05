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مصر.. عفو رئاسي عن أكثر من 2000 سجين


مصر.. عفو رئاسي عن أكثر من 2000 سجين
2019/06/05 | 22:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، الإفراج عن 2002 سجين بمقتضى عفو رئاسي، في ثاني قرار من نوعه خلا...

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