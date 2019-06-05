2019/06/05 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، الإفراج عن 2002 سجين بمقتضى عفو رئاسي، في ثاني قرار من نوعه خلا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصر.. عفو رئاسي عن أكثر من 2000 سجين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصر.. عفو رئاسي عن أكثر من 2000 سجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).