مطمئنا العراقيين.. الشيخ الأمين:

2019/06/05 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمأن الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، أبناء الشعب في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها:

"نحن

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