2019/06/05 | 22:18

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بالصور ..



الحشد الشعبي يعثر حارق المحاصيل الزراعية !

عثرت قوات الحشد الشعبي على عدسة مكبره وسط إحدى المحاصيل الزراعية

في تلعفر.

واكد مصدر في الحشد في حديث صحفي، أن المحاصيل يتم حرقها من خلال

هذه المكبرة أمريكية الصنع.

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