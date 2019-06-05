استخبارات الحشد تتوصل إلى المتسبب بحرق مزارع نينوى

2019/06/05 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عثرت استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى، الأربعاء، على اداة محلية الصنع تسببت بحرق عدد كبير من مزارع المواطنين في المحافظة.

وقال بيان لاعلام الحشد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "قسم الاستخبارات التابع لقيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى عثر، اليوم، على اداة محلية الصنع تسببت بحرق عدد كبير من مزارع المواطنين وتحديدآ في قضاء تلعفر غرب الموصل".وأضاف، أن "ذلك جاء بعد جهود كبيرة بذلتها استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى.وكانت قوة من اللواء 53 في الحشد الشعبي قامت وبمساندة فرق الدفاع المدني الموجودة في القضاء بإخماد الحرائق التي نشبت مساء امس بالأراضي الزراعية في قرية الجدو ومنطقة الشقق جنوب تلعفر.انتهى

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