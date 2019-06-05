بالصور.. نيمار يصل الى تدريبات البرازيل بطائرته الخاصة!!

2019/06/05 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وصل نجم المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا بطائرته الخاصة ليذهب إلى تدريبات منتخب بلاده استعدادا لكوبا امريكا.

والطائرة من طراز أيرباص "أتش 145" بتكلفة بلغت 13 مليون يورو اختارها نيمار سوداء تحمل شعارات ورموزاً خاصة بشخصية باتمان إحدى شخصياته الكارتونية المفضلة.انتهى

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