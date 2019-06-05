2019/06/05 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إخماد حريق نشب في بناية تجارية وسكنية شرقي العاصمة بغداد.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق نشب داخل بناية تتكون من مطعم ومحال تجارية إضافة الى شقق سكنية في منطقة الگيارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق في بناية تجارية وسكنية شرقي بغداد وكالة خطوة برس.

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