الصقور الاستخبارية تطيح بقاتل المحامي اكرم السعيدي

2019/06/05 | 22:37

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الصقور الاستخبارية في ذي قار، الاربعاء، عن القاء القبض على مرتكب جريمة قتل المحامي اكرم السعيدي بعد هروبه الى محافظة واسط.

وقالت الخلية في بيان، إنها "تمكنت من القاء القبض على مرتكب جريمة قتل المحامي أكرم يحيى فهد السعيدي، ومطاردة القاتل بعد هروبه من محافظة ذي قار إلى محافظة واسط قضاء الصويرة، بعد التنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية في واسط واستحصال الأوامر القضائية بتنفيذ أمر القبض الصادر بحق المتهم وتسليمه الى الجهات التحقيقية المختصة".

وأضافت، أنه "تم العمل على كشف ملابسات جريمة القتل النكراء واعترف المجرم بقتله للمحامي المغدور ورمي جثته في احدى الطرق الفرعية في نواحي مدينة الناصرية".

وكان مصدر أمني قد كشف، الاحد (2 حزيران 2019)، تفاصيل جديدة بشأن جريمة قتل عضو هيأة انتداب محامي ذي قار، أكرم السعدي، فيما أفصح عن آخر نتائج التحقيقات.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحامي أكرم السعدي، خطف بعد خروجه من محكمة استئناف ذي قار قبل 5 أيام وتحديدا الثلاثاء الماضي، حيث وجدت جثته مرمية في حاوية للنفايات، في منطقة نهر المالح قرب منطقة الفاضلية جنوب الناصرية".

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "التحقيقات الأولية ترجح ان باعث الجريمة جنائي، كون السعيدي قد توكل بقضية لمتهم بالقتل، لذا يرجح ان تكون هي السبب الذي يقف وراء الحادثة حسب إفادة ذويه، الا ان الواقعة لم تثبت لحد الان".

وكان مصدر أمني من محافظة ذي قار، قد افاد السبت (2 حزيران 2019)، بالعثور على جثة محامٍ قضى رمياُ بالرصاص بإحدى مناطق المحافظة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لـ(بغداد اليوم)، ان "عناصر شرطة محافظة ذي قار عثروا على جثة محام وعليها اثار اطلاقات نارية بمنطقة نهر المالح جنوبي المحافظة".

وأضاف ان "المحامي كان قد اختطف قبل منذ 5 أيام"، مبينا ان "القوات الأمنية نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

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وقال الكعود، في حديث لـ(بغداد اليوم)

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وقالت علي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس نينوى لا يتدخل بالأمور الخارجة عن صلاحياته، و

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