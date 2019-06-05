رئيس كتلة الصابئة: ينبغي ان يكون لنا تمثيل في الحكومة

2019/06/05 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس كتلة الصابئة في مجلس النواب نوفل الناشئ اليوم الاربعاء، الى منح الاقليات منصبا ضمن الهيئات المستقلة التي من المفترض ان تحسم قبل

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