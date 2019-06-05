7 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الخميس

2019/06/05 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 يا للعمارة من حياة محمد عارف الاتحاد الاماراتية «ذُرمُوس» كلمة يونانية تعني الطريق أو الدرب، وهي عنوان الكتاب الجديد للمهندس المعماري العراقي «معاذ الألوسي».وتُلخّص سطورٌ وضعها في الغلاف الخلفي للكتاب دروبَ المهنة التي أبدع خلالها أعمالاً معمارية في بلدان عدة، حيث عمله في البناء يستدعي الالتزام بمقاييس دقيقة، سواء في النهوض وحمل الأثقال،...

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