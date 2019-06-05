2019/06/05 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف النائب عن تحالف البناء حسين عرب عن تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة بعد عيد الفطر المبارك.وقال عرب في حوار متلفز، إن نواب محافظة بغداد سيصوتون على مرشحي الوزارات الشاغرة إذا كانوا ضمن السياقات القانونية والدستورية، وفيما حمل عبد المهدي وبعض القوى السياسية مسؤولية تأخر إكمال الكابينة أكد ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف عن تقديم أسماء جديدة لمرشحي الوزارات الشاغرة) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف عن تقديم أسماء جديدة لمرشحي الوزارات الشاغرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).