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قيادي بالحشد التركماني : تفجيرات كركوك الأخيرة "رسالة" كردية لـــ "عادل عبد المهدي" !


قيادي بالحشد التركماني : تفجيرات كركوك الأخيرة
2019/06/05 | 22:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

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