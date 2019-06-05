حزب بارزاني يقدم 9 اسماء لــ منصب محافظ كركوك .. ويرفض أي مرشح لــ الاتحاد الوطني ..!

2019/06/05 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية، اليوم، نقلا عن هدايت طاهر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، فإن حزبه عرض على الديمقراطي الكردستاني 9 أسماء بينها 3 شخصيات لا علاقة لها بالمراكز القيادية في الحزب لمنصب محافظ كركوك، لكن يبقى التعنت والرفض سيد الموقف من قبل حزب بارزاني.

قال عضو الاتحاد الوطن...

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