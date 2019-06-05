استخبارات الحشد تتوصل إلى المتسبب بحرائق المزارع في نينوى

2019/06/05 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى، اليوم الأربعاء، على اداة محلية الصنع تسببت بحرق عدد كبير من مزارع المواطنين في المحافظة.

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