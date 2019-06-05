خلية الصقور الاستخبارية تطيح بمرتكب جريمة قتل المحامي اكرم السعيدي في ذي قار

2019/06/05 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الصقور الاستخبارية في ذي قار، اليوم الأربعاء، القاء القبض على مرتكب جريمة قتل المحامي أكرم يحيى فهد السعيدي".

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