العراق يدخل الصيف فلكياً والبصرة ثاني أعلى مدن العالم حراً

2019/06/05 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

تشير

التوقعات الجوية، الى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في العراق.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك اليوم، ان “حالة من عدم الاستقرار الجوي مصحوبة بزخات من الامطار مابين خفيفة الى معتدلة تؤثر على غرب البلاد الانبار ومناطق من الموصل خلال الايام الثلاثة المقبلة ويكون الهطول متفرق لايشمل كافة مناطق المدينتين”.

وبين

ان “هذه الحالة ربما هي ختام موسم الامطار قبل دخولنا في فصل الصيف فلكياً”.

وأشار

عطية الى “ارتفاع متواصل بدرجات الحرارة تشهده أغلب مدن البلاد وبالأخص مدن الجنوب

التي ستسجل درجات الحرارة العظمى فيها خلال الايام الثلاثة المقبلة مابين 49- 50 مئوية”.

وتوقع

“استمرار هذه الحرارة خلال أيام الاسبوع المقبل، بعد ان سجلت مدينة البصرة اليوم

الاربعاء ثاني أعلى درجة حرارة عالمياً وبلغت 49 مْ في مركز الـمدينة”.انتهى

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