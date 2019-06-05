بوفون يرحل عن باريس سان جيرمان رسميًا

2019/06/05 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ رياضية

أعلن

باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، يوم الأربعاء، رحيل الإيطالي جانلويجي

بوفون بعد موسم واحد في صفوف النادي الباريسي الذي انتقل إليه الصيف الماضي من يوفنتوس.

وقال

نادي العاصمة الفرنسية في بيان ”بعد تفكير طويل وهادئ، قرر باريس سان جرمان وجانلويجي

بوفون عدم تجديد عقد حارس المرمى الأسطوري، والذي ينتهي في 30 يونيو“.

وانتقل

الحارس البالغ 41 عامًا إلى سان جرمان بعد أن دافع عن ألوان يوفنتوس منذ العام

2001، وأشارت تقارير إلى أن بوفون ينوي إلى ترك كرة القدم والتوجه إلى العمل الإداري

مع يوفنتوس الإيطالي”.

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