قائممقام شنگال وكالة ل”ايزيدي 24″: الحرائق مستمرة و آلاف الدونمات احترقت

2019/06/05 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين شيخ كالو اكد “فهد حامد” قائممقام قضاء شنگال وكالة انه “في الوقت الذي كانت مطاليبنا تحرير اخواتنا المخطوفات من سجون تنظيم داعش الإرهابي، وأعمار مناطقنا ، دخلنا الى أزمة أخرى صعبة جراء الحرائق المستمرة منذ أمس و التي طالت آلاف الدونمات من محصولي الحنطة و الشعير و لا توجد خسائر […]

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