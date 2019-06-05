الإعلام الرقمي: يوتيوب سيحذف فيديوهات “النازية الجديدة”

2019/06/05 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس ذكر مركز الإعلام الرقمي، اليوم الأربعاء، أن موقع “يوتيوب” الشهير سيحذف فيديوهات “النازية الجديدة” التي تتضمن الترويج لفكرة تفوق عرق ما على بقية الأعراق.وقال المركز في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “اليوتيوب سيحظر مقاطع الفيديو التي تروّج لفكرة أن مجموعة معينة متفوقة على مجموعة أخرى ويجب أن تسود وتتحكم”.

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