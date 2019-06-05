البلداوي: ملف استكمال الكابينة الوزارية “سيأخذ وقتاً طويلاً”،

2019/06/05 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدا /SNG- اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الأربعاء، أن ملف استكمال الكابينة الوزارية “سيأخذ وقتاً طويلاً”، نافياً وجود اتفاق لإكمال التشكيلة الحكومية بعد عطلة العيد.وقال البلداوي، إن “التوافقات السياسية لم تتوصل إلى أي نتيجة حتى الان بشأن استكمال الكابينة الوزارية في حكومة عبد المهدي بعد عطلة العيد”، مضيفاً أن “الأمر ما يزال ...

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