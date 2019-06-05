مصرع عائلة باصطدام عجلة تقلهم بصهريج وقود بمدينة عراقية

2019/06/05 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقيت عائلة مصرعها اثر حادث سير مروع بمحافظة بابل.

وابلغ مصدر امني ان عجلة تقل عائلة اصطدمت بصهريج محمل بوقود البنزين مساء اليوم على طريق -حلة- ديوانية.

واضاف ان الحادث تسبب بمصرع العائلة بالكامل.

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