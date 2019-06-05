ظواهر فلكية غريبة ترى بالعين المجردة هذا الشهر

2019/06/05 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحمل شهر حزيران الجاري أحداثا فلكية يمكن رؤية معظمها بالعين المجردة، ما يعني أن محبي مشاهدة الظواهر الفلكية المثيرة ليسوا بحاجة إلى شراء المعدات الخاصة

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