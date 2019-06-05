2019/06/05 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عالم أميركي إن جبل إفرست والقمم المحيطة به أصبحت أكثر تلوثا وسخونة، وإن الأنهار الجليدية القريبة تذوب بمعدل مثير للقلق، ما يجعل التسلق أكثر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالم: إيفريست أكثر تلوثا وسخونة بشكل مقلق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالم: إيفريست أكثر تلوثا وسخونة بشكل مقلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).