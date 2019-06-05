نواب كركوك يطالبون عبد المهدي بالتحقيق في حرائق المحاصيل الزراعية في المحافظة

2019/06/05 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كركوك

طالب نواب كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني عن محافظة كركوك، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتحقيق في حرق المحاصيل الزراعية في المحافظة.

وذكر

بيان لهم تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نناشد رئيس الوزراء بضرورة التدخل

الفوري لوضع حد لاستمرار الحرائق التي تطال المحاصيل الزراعية وماتسببه من خسائر للفلاحين

وللزراعة في البلاد بشكل عام، حيث حصل مؤخرا حرق الاف الدوانم المزروعة بالحنطة ضمن

مناطق سركران وداقوق الخاصة بالفلاحين الكرد في محافظة كركوك نتج عنها خسائر فادحة”.

وطالبوا

“رئيس الوزراء بإرسال لجان لتعويض الفلاحين المتضررين على وجه السرعة وتشكيل لجان

تحقيقة لمعرفة المتسببين في هذا الموضوع والجهات التي تقف خلفهم وانهاء هكذا اعمال

يمكن ان نصفها بالاجرامية”.

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