بعد احتراق 75‎%‎ من محاصيل سنجار .. العثور على عدسات مكبرة (صور)

2019/06/05 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

اعلن مزارعون محليون عن حرق أكثر من 75% من محصولي الحنطة والشعير في قضاء سنجار 125 كم غرب الموصل.

وذكر مزارعون محليون لمراسل “النور نيوز” ان” هذه الحرائق مفتعلة بعد عثورهم على عدسات مكبرة مثبتة على قضبان حديدية تم وضعها بين محصولي الحنطة و الشعير”.

وأضاف أصحاب المزارع أن” العدسات تعمل على تركيز أشعة الشمس وتسبب اندلاع النيران”.

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