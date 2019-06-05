إصابة عدد من منتسبي الدفاع المدني بانفجار عبوة ناسفة في سنجار

2019/06/05 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصيب عدد من منتسبي فرقة الدفاع المدني، بانفجار عبوة ناسفة في قضاء سنجار غربي محافظة نينوى.

وذكر مصدر في الدفاع المدني لوكالة {الفرات نيوز} انه "في الساعة الخامسة مساء اليوم انفجرت عبوة ناسفة موضوعة في طريق ضمن أرض زراعية عند توجه فرقة الإطفاء تابعه لمركز تلعفر لإخماد حريق في محاصيل زراعية في قضاء سنجار".وأضاف ان الانفجار "أسفر عن إصابة منسوبي المركز ونقلهم للمستشفى مع إحتراق العجلة".انتهى

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