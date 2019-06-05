تركيا: قواتنا لن تنسحب من العراق

2019/06/05 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ أعلن وزير الدفاع التركي ان قوات بلاده المتواجدة في اقليم كردستان ومحافظة نينوى لن تنسحب”.ونقلت صحيفة يني شفق التركية عن وزير الدفاع خلوصي آكار، اليوم الاربعاء، اثناء جولة تفتيشية على الحدود بين تركيا واقليم كردستان قوله إن عملية المخلب مستمرة وان كل مواقع عناصر حزب العمال الكردستاني سيتم التسلل اليها في […]

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