2019/06/05 | 23:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بەرنامێ ” شاهد ” خەلەکا سيێ #ايزيدي٢٤_Ezidi24
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برنامج ” شاهد ” الحلقة الثالثة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برنامج ” شاهد ” الحلقة الثالثة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برنامج ” شاهد ” الحلقة الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).