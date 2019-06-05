2019/06/05 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kx9DqylPjRM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذوو احد الشهداء: اعتداء الطارمية عبارة عن كمين لقوة من الجيش كانت بمهمة تفتيش) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذوو احد الشهداء: اعتداء الطارمية عبارة عن كمين لقوة من الجيش كانت بمهمة تفتيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).