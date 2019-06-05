الاستخبارات العسكرية تحبط عملية انتحارية

2019/06/05 | 23:39

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، عن احباط عملية انتحارية "كبيرة" لاستهدف المواطنين في عيد الفطر بناحية البغدادي في الانبار.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وتحقيق عنصر المفاجأة والسرعة بالتنفيذ، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 7 وبمشاركة نائب قائد الفرقة واستخبارات لواء 29 وفوج مغاوير الفرقة من إحباط عملية انتحارية كبيرة كانت تستهدف المواطنين الأبرياء بمناسبة عيد الفطر في ناحية البغدادي بالانبار".

وأضافت، أن "القوة تمكنت من قتل 7 إنتحاريين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة ويمتلكون أسلحة متنوعة وعبوات ناسفة وتشتبك معهم وتقتل آمر المجموعة المدعو (وسام عبد محمد) وتستولي على دراجة نارية وتقبر العملية قبل انطلاقها دون خسائر".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الصقور الاستخبارية في ذي قار، الاربعاء، عن القاء القبض على مرتكب جريمة قتل المحامي اكرم السعيدي بعد هروبه الى محافظة واسط.

وقالت الخلية في بيان، إنها "تمكنت من القاء القبض على مرتكب جريمة قتل المحام

بغداد اليوم - الأنبار

أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، نعيم الكعود، الاربعاء 5 حزيران 2019، أن مجلس المحافظة "لا يعلم" بأية تحركات جديدة للقوات الأميركية في المحافظة.

وقال الكعود، في حديث لـ(بغداد اليوم)

بغداد اليوم - ديالى

كشف رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، اليوم الاربعاء، سبب تكرار الهجمات المسلحة في قاطع البزايز جنوبي المحافظة.

وقال الدايني، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "تكرار الهجات المسلحة التي تنفذها خلايا داعش في

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