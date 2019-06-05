رسالة من نشأت أكرم إلى لاعبي أسود الرافدين

2019/06/05 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النجم الدولي السابق نشأت اكرم، رسالة مبطنة الى لاعبي المنتخب الوطني قبيل المباراة الودية لاسود الرافدين امام تونس بعد غد الجمعة.

وكتب نشأت عبر

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