2019/06/05 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مركز الاعلام الرقمي ان اليوتيوب سيحظر مقاطع الفيديو التي تروّج لفكرة ان مجموعة معينة متفوقة على مجموعة اخرى ويجب ان تسود وتتحكم.

وقال المركز في

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