برنامج “ديالوك ” الحلقة الثامنة عشر مع اكرم درويش

2019/06/05 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بەرنامێ “دیالۆك” خەلەکا هيشدێ دگەل ئەکرەم دەروێش #ايزيدي٢٤_Ezidi24

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