الحرائق تسبب اضرارا بنحو اربعمئة دونم بناحية آلتون كوبري في كركوك

2019/06/05 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اندلعت حرائق كبيرة في أراض ومحاصيل زراعية، في ناحية التون كوبري، على الطريق الواصل بين محافظتي كركوك واربيل .

وذكرت مصادر محلية في الناحية، ان النيران التي اندلعت صباح الأربعاء، امتدت لتشمل أكثر من اربعمئة دونم من الأراضي الزراعية، في عدد من القرى التابعة للناحية، في وقت وصلت فيه مساحة الأراضي المحترقة نتيجة للحرائق في محافظة كركوك، من مساء الثلاثاء ولغاية عصر يوم الأربعاء، الى كثر من الفي دونم.

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