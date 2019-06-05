2019/06/05 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور لمحة عن البيان القرآنى بالعطف بالواو مقدمة 1 ـ هناك أدوات للعطف مثل (الواو ) وهى تفيد المصاحبة مثل :( جاء محمد وعلى ) ، والعطف بالفاء وتفيد الترتيب والتعقيب مثل : ( جاء محمد فعلى ) والعطف ب( ثم ) وتفيد الترتيب والتراخى مثل: ( جاء محمد ثم على )..الخ .2 ـ أخطأ النحويون بقولهم إن العطف بالواو يفيد المغايرة بمعنى أن ( جاء محمد وعلى ) تعنى ان ( محمدا ) غير (على ) .الخطأ هنا أن العطف بال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - لمحة عن البيان القرآنى بالعطف بالواو) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد صبحى منصور - لمحة عن البيان القرآنى بالعطف بالواو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).