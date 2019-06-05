مخطط ارهابي كبير لــ استهداف

2019/06/05 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أعلن مدير مديرية الحركات في المديرية العامة لعمليات الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعي، الأربعاء، عن احباط مخطط إرهابي كبير لاستهداف مدينة تكريت في ايام عيد الفطر المبارك بعملية نوعية، فيما أكد تطهير قاعدة سبايكر ومطار الصينية والمناطق المجاورة لها.

وقال إعلام الحشد في بيان ، عن الربيع...

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