قتل 7 انتحاريين خططوا لعملية كبيرة في البغدادي

2019/06/05 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ أحبطت مديرية الاستخبارات العسكرية عملية انتحارية كبيرة لاستهدف المواطنين في عيد الفطر بناحية البغدادي في محافظة الانبار.وذكر بيان للمديرية “بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وتحقيق عنصر المفاجأة والسرعة بالتنفيذ تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٧ وبمشاركة نائب قائد الفرقة واستخبارات لواء ٢٩ وفوج مغاوير الفرقة من إحباط […]

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