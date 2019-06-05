بايدن مشرع غزو العراق يجمع تبرعات من الامريكان للترشح للرئاسة ترجمة خولة الموسوي

2019/06/05 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب كلنتون جو بايدن مشرع غزو العراق لأول مرة عن عدد المتبرعين الفرديين في حملته ، قائلاً: “كان لدينا أكثر من 300000 مساهم فردي.متوسط ​​مساهمة هذه أقل من 200 دولار.” كان بايدن يربح أموالاً كبيرة من خلال تبرعات صغيرة بالدولار – حملت حملته مؤخرًا مساهماتهم عبر الإنترنت وقال إن هذه الأنواع من المساهمات...

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