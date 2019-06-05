ثلاثية رونالدو تقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية

2019/06/05 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قاد نجم البرتغال منخب بلاده إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد تسجيله "هاتريك" في مرمى سويسرا (3-1)، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.تقدم رونالدو بهدف للبرتغال في الدقيقة 25، ثم تعادل ريكاردو رودريغيز لسويسرا في الدقيقة 57 من ضربة جزاء أثارت بعض الجدل.وتوهج رونالدو بشكل مذهل في الدقائق الأخيرة، وسجل الهدفين الثاني والثالث للبرتغال، في الدقيقتين 88 و90.

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