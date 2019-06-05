هاتريك رونالدو على سويسرا يقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية

2019/06/05 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قاد "كريستيانو رونالدو" مهاجم نادي يوفنتوس منتخب بلاده البرتغال للفوز بنتيجة 3-1 على حساب سويسرا في الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ونجح لاعب البيانكونيري في تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة بالدقائق 25، 88 و 90.بينما جاء هدف منتخب سويسرا الوحيد عن طريق "ريكاردو رودريجيز" من ركلة جزاء في الدقيقة 57.بهذا الفوز، يتأهل المنتخب البرتغالي إلى نهائي البطولة، وينتظر الفائز من مباراة هولندا وإنجلترا طرفي نصف النهائي الآخر في مباراة تقام مساء غدًا الخميس لمواجهته في المباراة النهائية.وتلعب المباراة النهائية يوم الأحد المقبل 9 يونيو حزيران على ملعب "دراجاو" بمدينة بورتو في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا.بينما سيلعب المنتخب السويسري على المركز الثالث في مباراة تقام في نفس اليوم ولكن ظهرًا في الثالثة مساءًا مع الخاسر من مباراة هولندا وإنجلترا.انتهى

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