استخبارات الحشد تتوصل إلى المتسبب بحرائق المزارع في نينوى (صور)

2019/06/05 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى، الأربعاء، على اداة محلية الصنع تسببت بحرق عدد كبير من مزارع المواطنين في المحافظة.وقال موفدنا، إن قسم الاستخبارات التابع لقيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى عثر، اليوم، على اداة محلية الصنع تسببت بحرق عدد كبير من مزارع المواطنين وتحديدآ في قضاء تلعفر غرب الموصل.وأضاف، أن ...

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